شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يتبعون حزب الإصلاح يختطفون موزِّع صحيفة "الشارع" وباص التوزيع وسائقه في مدينة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطف مسلحون يتبعون التجمع اليمني للإصلاح، صباح اليوم، في مدينة تعز، موَزِّع صحيفة "الشارع"، زكريا حسان ياسر، وباص التوزيع الأجرة وسائقه، ومازالوا محتجزين، حتى الآن، في مكان غير معروف. وحالت عملية الاختطاف دون توزيع عدد اليوم في مدينة تعز.

وإذ تُطالب صحيفة "الشارع" بالإفراج الفوري عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه؛ تُحَمِّل حزب الإصلاح المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة الاختطاف، وعن حياة موزِّعها، وسائق الباص، وما قد يعرَّضَا له.

جديد "الخليج 365"

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وتُطالب الصحيفة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، التوجيه بالإفراج الفوري عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه، والقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وتدعو الصحيفة جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية إدانة هذا الفعل الإجرامي والضغط من أجل الإفراج عن موزِّعها في مدينة تعز، وباص التوزيع وسائقه.

إن جريمة الاختطاف التي حدثت تؤكد أسلوب العصابات الذي يدير به حزب الإصلاح مدينة تعز، وهذا أسلوب لا يمكن أن يقبل به أبناء الشعب اليمني. ومن غير الجيد لـ"الإصلاح" أن يتحول من "حزب" إلى عصابة.

وتؤكد الصحيفة أن عمل العصابات الذي لجأ إليه حزب الإصلاح، لن يثنيها عن القيام بدورها في كشف الفساد، وتعرية الفاسدين.