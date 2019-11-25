القوات المسلحة اليمنية تصدر بيان هام بشأن عملية المخا العسكرية (نص البيان)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ان ابطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية نوعية على مواقع العدوان ومرتزقته في مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز وذلك رداً على التصعيد العسكري لقوى العدوان ومرتزقته.

وأشار العميد يحيى سريع في بيان له، قبل قليل، أن عملية “وإن عدتم عدنا” تمت عبر 9 صواريخ باليستية وأكثر من 20 طائرة مسيرة استهدفت معسكرات العدو في مديرية المخا

وأكد أن العملية اسفرت عن سقوط أكثر من 350 عنصرًا معاديًا بين قتيل ومصاب منهم من جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية ، فضلاً عن تدمير 5 مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة في المخا.. لافتاً كذلك الى تعطيل عدد من الرادارات وتدميرها إضافة إلى بطاريات الباتريوت خلال العملية.

وجدد العميد سريع تأكيد القوات المسلحة اليمنية بأنها لن نقف مكتوفة الأيدي تجاه الخروقات والتصعيد المستمر لقوى العدوان، وقال: “سنرد بقوةٍ على اعتداءات العدو وخروقاته وانتهاكاته في الحديدة و الساحل الغربي”.

نص البيان

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

قال تعالى: “وإن عُدْتم عُدنا وجعلنا جهنمَ للكافرينَ حصيرا” صدق اللهُ العظيم..

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بعون اللهِ تعالى ورداً على انتهاكاتِ تحالفِ العُدوانِ وأدواتهِ العميلةِ في الساحلِ الغربيّ واستمرارهِ في العُدوانِ على أبناءِ شعبِنا في محافظةِ الحديدةِ بالغاراتِ الجويةِ التي بلغت سبعاً وستين غارةً والتي كان آخرُها بأكثرَ من اثنتين وعشرين غارةً.

إضافةً الى الهجماتَ والقصفِ بمختَلَفِ أنواعِ الأسلحةِ ما أدى الى وقوعِ عددٍ كبيرٍ من الشهداءِ والجرحى. واستمرارا للحصارِ الجائرِ وتنفيذِ المزيدِ من الإجراءاتِ الظالمة والتي تمس حياة كل مواطن يمني.

رداً على ذلك … نفذت قواتُنا عملية “وإن عُدتم عُدنا” التي استهدفت معسكراتِ قواتِ الغزاةِ والعملاءِ الضالعين في خيانةِ الوطنِ في منطقةِ المخا وذلك بـتسعةِ صواريخَ باليتسيةٍ وأكثرَ من عشرين طائرةً مسيرةً وكانت نتائجُ العمليةِ على النحو الآتي:

سقوطُ أكثرَ من ثلاثمائةٍ وخمسينَ ما بينَ قتيلٍ ومصابٍ منهم من جنسياتٍ سعوديةٍ وإماراتيةٍ وسودانية.

إضافةً إلى تدميرِ خمسةِ مخازنَ أسلحةٍ وعددً من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة.

تعطيلُ عدداً من الراداراتِ وتدميرُها إضافةً إلى بطاريات الباتريوت.

هذا وتؤكد القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنها لن تقفَ مكتوفةَ الأيدي وأنها ستردُ وبقوةٍ على إعتداءاتِ العدوِّ وخروقاتهِ وانتهاكاتهِ في الحديدة والساحلِ الغربي.

وستفشلُ بعونِ الله .. بعونهِ وتأييدهِ كلُ المؤامراتِ على يمنِ الإيمانِ والحكمة.

يمنِ الصبرِوالصمودِ والنصر..

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

٢٨ ربيع أول ١٤٤١هجرية

٢٥ نوفمبر ٢٠١٩م