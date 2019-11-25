شكرا لمتابعة خبر عن دجال يطلب من شقيقين ذبح اخوهما وتقديمه قربانا للجن مقابل هذا العرض المغري الذي تسيل له اللعاب ..شاهد بالصور النهاية الكارثية والمرعبة كيف كنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضابط سعودي : يستفز اليمنيين بـ «تصريحات كارثية» وقيادي مؤتمري بارز يرد عليه .. شاهد ماذا قال ؟ مشاهد أحزمة الموت .. فيلم وثائقي فضح الإمارات وكشف تفاصيل ملفي الاغتيالات والسجون السرية بعدن (فيديوصادم) قناة بي بي سي .. تحذر من وجبة يمنية شهية جدا ولذيذة يعتبرها اليمنيين وجبة رئيسية على الافطار والعشاء .. وهي تعتبرها سم قاتل (تعرف عليها) الإطاحة بمعين عبدالملك .. وتعيين شخصية جنوبية بارز رئيساً للوزراء (تعرف عليه بالاسم)

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