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صنعاء - ياسمين الخيامي - سما المصري تفجر مفاجاة مزلزلة وتنشر فيديو تضع تاتو في مكان حساس وجمهورها : قلبنا معاكي

تواصل الفنانة سما المصري نشر سلسلة فيديوهات نصائح للبنات تحت عنوان “للحريم حصري مع سما المصري” وذلك عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو تحت عنوان “تاتو البنات في مكان مؤلم” تحدثت فيه عن “تاتو الحواجب”.

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سما المصري تفجر مفاجاة مزلزلة وتنشر فيديو تضع تاتو في مكان حساس وجمهورها : قلبنا معاكي

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وظهرت سما المصري في الفيديو عارية الكتفين وتضع منشفة على شعرها شارحة طريقة التخدير لوضع التاتو كما قالت ان تاتو الحواجب ان لم يكن صحيحا من المرة الاولى لا يمكن ازالته ولا يمكن اصلاحه لأنه يعمل مشاكل في الجلد قبل ان تبدأ جلسة التاتو.