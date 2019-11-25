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صنعاء - ياسمين الخيامي - الكاتبة نيفين عباس تكشف طبيعة الحياة مع رجل مدمن .. وسر صمت المرأة على إدمان زوجها

قالت الكاتبة نيفين عباس ، أن الحياة مع رجل مدمن أشبه بحياة على حافة الهاوية ، وأشارت إلى من وضعوا عقولهم تحت تأثير المواد المخدرة هم من أخرجوا علينا عشرات الحوادث ، وتعددت أشكالها من عنف أسرى لحوادث إغتصاب لعاهات مستديمة والنهاية الأسوء القتل .

دور الأب والأم معاً

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الكاتبة نيفين عباس تكشف طبيعة الحياة مع رجل مدمن .. وسر صمت المرأة على إدمان زوجها

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وقالت “عباس” في مقال نشرته في صحيفة المرصد بعنوان “الحياة مع رجل مدمن” : ” فى كثير من الأحيان بالمجتمعات الأقل تعليماً والأكثر فقراً، تضطر الزوجة للقيام بدور الأب والأم معاً، لأنها تكون مطالبة أمام زوجها الذى لا يعيّ أى شيء حوله بتدبير نفقات خاصة كى يستطيع شراء المواد المخدرة، لأنه شخص غير واعى ليس بإمكانه العمل أو الإعتماد عليه، فتضطر الزوجة بالنهاية للخروج للعمل كي تدبر نفقات أطفالها ومصروفات إدمان زوجها” .

حياة على حافة الهاوية

وأشارت الكاتبة ، إلى أن الحياة مع رجل مدمن أشبه بحياة على حافة الهاوية، فهو رجل اختار طريقه بنفسه وبمحض إرادته بعيداً عن الأكاذيب التى يدعيها بعض الرجال بأن الإدمان هو أحد الحلول للهروب من الواقع المرير، لأن الإدمان ليس إلا هروب من المسؤولية لحل يشعر الرجل بالرضى السريع عن نفسه، فى وقت تضطر فيه الزوجة فى كثير من الحالات للصمت تجاه إدمانه لتستمر الحياة أمام الأخرين دون أن تحمل لقب مطلقة فى مجتمع لا يرحم ضعف النساء، أو لمجرد ضمان وجود رجل بجوارها تظن أن بإستطاعته تربية الأطفال معها وتحمل أعباء الحياة، أو تقرر الصمت لمجرد أن لا يتشتت الأطفال بين الأب المدمن والأم المغلوبة على أمرها.”

الصمت

وأضافت : ” على الزوجة ألا تصمت أمام إدمان زوجها، فمحاولات إصلاحه إن لم تأتى بالنتائج المرضية التى تجعل الحياة مستقرة فالهروب هنا هو السبيل الوحيد للنجاة منه حتى لا تصبح مجرد إسم هى وأطفالها على أحد صفحات الحوادث بالصحف بعد أن قام الزوج بذبحهم للحصول على المال”

وتابعت : أعلم جيداً أن هناك فئة من النساء ممن يقرأن مقال اليوم يعتلى وجوههن الكثير من الكدمات والسحجات وتجرعن كل أشكال القهر والذل والخوف وداخل أعينهن دموع حبيسة ومشاعر لا يستطعن البوح بها خوفاً من المجتمع وحكمه .

لكل امرأة تعيسة

واستطردت : ” لكننى بالنهاية كلمة أقولها والله شهيدي لكل امرأة تعيسة حظ وقعت حياتها مع رجل مدمن.. لا تنتظرى حتى تتحولى لضحية، فمحاولات إصلاح الرجل المدمن التى تفشل فى كل مرة لا مناص من نهايتها المرعبة الحتمية، ولن يجدى نفعاً أسلوب التهديد والوعيد أو ترك منزل الزوجية كنوع من الضغط النفسى لمساعدته فى الإقلاع عن إدمانه.”

قوانين

واختتمت مقالها قائلة : ” هنا يجب على السلطات التشريعية سن قوانين كافية تمكن المرأة من الحياة بشكل كريم مع مراعاة أن تكون حياة آمنة بعيدة عن وصايا الزوج، يساهم فيها جنباً إلى جنب الدور المجتمعى والحركات النسائية التى يجب أن تتكاتف لإنقاذ النساء التى وقعن فى جحيم تلك الحياة المرعبة مع رجل مدمن”.