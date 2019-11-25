شكرا لمتابعة خبر عن على رأسهم الوليد بن طلال.. شاهد: عدد من الأمراء في استقبال “الهلال” بمطار الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - على رأسهم الوليد بن طلال.. شاهد: عدد من الأمراء في استقبال “الهلال” بمطار الملك خالد

نشرت القنوات الرياضية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد في مطار الملك خالد بالرياض. كما نشرت القنوات مقطع فيديو يظهر وصول الأمراء نواف بن سعد وعبدالله بن مساعد وأحمد بن سلطان إلى منطقة “الطيران الخاص” بالمطار. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: سما المصري تنشر فيديو جديد لها داخل الحمام بقميص النوم العريان.. شاهد فيديو صادم سما المصري تفجر مفاجاة مزلزلة وتنشر فيديو تضع تاتو في مكان حساس وجمهورها : قلبنا معاكي الكاتبة نيفين عباس تكشف طبيعة الحياة مع رجل مدمن .. وسر صمت المرأة على إدمان زوجها على رأسهم الوليد بن طلال.. شاهد: عدد من الأمراء في استقبال “الهلال” بمطار الملك خالد شاهد.. شخص يطلق النار على رأس زوجته 5 مرات داخل متجر.. وهكذا حدثت المفاجأة!.. فيديو صادم عاااااجل... انقلاب عسكري في هذه الدولة العربية قبل قليل.. ومركز الإعلام الأمني يصدر بياناً.. ويوجه تحذير شديد اللهجة..(شاهد صورة ارعبت كل الحكام العرب) Advertisements شابة في عمر الزهور (19 عام فقط ) تلقي مصرعها بشكل مروع، وقرار المحكمة يصدم الجميع وسبب الحزن والقهر لأسرتها ( صورة تكشف جمال وبرأة الضحية ) بشرى سارة ..علاج جديد يحمي الرجال من مرض فتاك لا شفاء منه ويجعل الرجل حتى لو كان شاب صغير عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وردنا الان ...الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي عاجل يهم السعوديين وغير السعوديين وحتى الحوثيين سيرقصون فرحا من هذا االمرسوم الملكي شاهد بالفيديو..ابتزها بصورها العارية وأجبرها على إقامة علاقة آثمة فانتقمت منه بطريقة مخيفة لا تخطر على بال ابليس نفسه ( شاهد الفيديو الصادم ) السلطان قابوس يوجه ضربة ساحقة لولي عهد ابو ظبي ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بخطوة جريئة اثارت جنون الانتقالي واثلجت صدر الرئيس هادي( لن تصدق ما فعله السلطان قابوس) شيخ قطري ثري جدا يفقد كل املاكه في مكة المكرمة ويقع في فخ نصاب محترف يلطش منه هذا المبلغ الخرافي ...لن تصدق ماهي جنسية النصاب ( صور واسماء ) دجال يطلب من شقيقين ذبح اخوهما وتقديمه قربانا للجن مقابل هذا العرض المغري الذي تسيل له اللعاب ..شاهد بالصور النهاية الكارثية والمرعبة ( 4 صور صادمة ) ووصل الأمراء إلى مطار الملك خالد استعداداً لاستقبال بعثة فريق الهلال القادمة من اليابان بعد التتويج ظهر أمس بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق أوراوا ريد الياباني بهدفين مقابل لا شيء في مباراة العودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على رأسهم الوليد بن طلال.. شاهد: عدد من الأمراء في استقبال “الهلال” بمطار الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.