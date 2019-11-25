مسؤول بتعز يوجه بإيقاف البناء في أراضي الأوقاف وحديقة الحصب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

وجه مسؤول محلي بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بإيقاف البناء في أراضي الأوقاف وحديقة الحصب.



وفي التفاصيل، وجه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي بسرعة إيقاف البناء وإزالة الاستحداثات في أراضي الأوقاف وحديقة الحصب بالمحافظة وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

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وخلال زيارة للوكيل المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي ،اليوم الاثنين ، الى "شعب الشامي" في حبيل سلمان" بمساحة (4000) قصبة تم إيقاف استحداثات البناء كونها أراضي أوقاف ويتم التصرف فيها خارج القانون وتم تكليف دورية أمنية لحراسة المكان حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية .

كما شملت الزيارة "حديقة الحصب" وتم إيقاف جميع إجراءات البناء وكذلك توجيه وكيل أول المحافظة كلا من مكتبي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومكتب الأشغال برفع مذكرة عاجلة للجهات القضائية المختصة للحصول على أمر قضائي بإزالة جميع المباني داخل سور الحديقة .

من جهته أكد مدير عام الشرطة العميد الاكحلي إنه في حال صدور أمر قضائي بالازالة ، ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ اوامر القضاء بإزالة جميع المباني بقوة القانون ، ولن نسمح لأحد نهب ممتلكات الدولة، وسيتم الضرب بيد من حديد لإيقاف هؤلاء العابثين بممتلكات الأوقاف والحديقة العامة ومتنفس المواطنين .

رافق وكيل أول المحافظة خلال الزيارة ، القاضي خالد البركاني مدير عام مكتب الأوقاف ، ومدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي وعقارت الدولة المهندس عبدالرحمن حاشد، ومدير عام وكالة الأنباء اليمنية سبأ محمد طاهر .