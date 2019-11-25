بالتفاصيل.. جرحى من مليشيا الحوثي برصاص فتاة في السبرة بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

أصيب مسلحان من مليشيا الحوثي برصاص شابة مسلحة في محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن إثنين من مليشيا الحوثي الإنقلابية أصيبوا برصاص شابة تدعى "س م أ" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

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وأفادت المصادر أن إصابة عناصر المليشيا الحوثية جاءت برصاص الفتاة بعد فرض جبايات وإتاوات مالية على أبيها الذي لم يكن متواجد في المنزل أثناء قدوم عناصر المليشيا الحوثية.

وبحسب المصادر فقد قوبلت مطالب عناصر المليشيا بالرفض، الأمر الذي دفعهم لنهب مزرعة "قات" لوالد الفتاة، وهو ما قوبل بالرفض والتصعيد وإطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة.

وأضافت المصادر أن الجرحى الذين سقطوا برصاص الشابة هم "لطف مسعد الشجيفي" و "طه حسان عبده السيد".

وخطفت مليشيا الحوثي والد الفتاة المواطن "فارع مثنى الزهري" واقتاده لأحد سجونها بمديرية السبرة.