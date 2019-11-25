شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بهذا السعر الخيالي تم بيع عود الفنان راشد الماجد في مزاد لم يستمر سوى لساعات وجنى منه الملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، مفاجأة صادمة لمتابعيه عن عود الفنان ” راشد الماجد ” التي تم بيعه أمس الجمعة بالتزامن مع ليلة السندباد بقيمة بلغت 600 ألف ريال ليعاد بيعه مجددا اليوم بمبلغ مليون ونصف المليون ريال .

ونشر آل الشيخ تغريدة مقتضبه عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها ” مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!” .

جديد الخليج 365:

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مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019

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TURKI ALALSHIKH

✔@Turki_alalshikh

مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!

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مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019

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