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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بهذا السعر الخيالي تم بيع عود الفنان راشد الماجد في مزاد لم يستمر سوى لساعات وجنى منه الملايين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، مفاجأة صادمة لمتابعيه عن عود الفنان ” راشد الماجد ” التي تم بيعه أمس الجمعة بالتزامن مع ليلة السندباد بقيمة بلغت 600 ألف ريال ليعاد بيعه مجددا اليوم بمبلغ مليون ونصف المليون ريال .
ونشر آل الشيخ تغريدة مقتضبه عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها ” مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!” .
جديد الخليج 365:
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مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019
TURKI ALALSHIKH
✔@Turki_alalshikh
مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!
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مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
مو معقول الي اشترى عود راشد امس باعه اليوم بمليون ونص!🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 23, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر بهذا السعر الخيالي تم بيع عود الفنان راشد الماجد في مزاد لم يستمر سوى لساعات وجنى منه الملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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