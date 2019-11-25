شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة فتاة في مكه والكشف عن أثار تعذيب بالسجائر وكدمات بشعة على جثتها..(تفاصيل مرعبة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فتحت شرطة العاصمة المقدسة تحقيقًا موسعًا لمعرفة أسباب وفاة فتاة، وُجدت داخل منزلها وعليها آثار حروق سجائر، وكدمات متفرقة بأنحاء جسمها. جديد الخليج 365: Advertisements وباشرت الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة حيثيات القضية.

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