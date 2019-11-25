شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “محمد علي” يشهر أقوى ورقة يمتلكها ويوجة الضربة القاضية للسيسي ويثير جنونه بشيئ لم يكن يخطر على بال أحد.. (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هدد رجل الأعمال محمد علي المتواجد حاليا في أسبانيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى " رضوي".

وقال محمد علي في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي إنه كان خارج منزله وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من " رضوى"، تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والامن المركزي اقتحموا منزلها.

جديد الخليج 365:

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وطالب المقاول المصري بضرورة الإفراج عنها، مهددا السيسي أنه سوف يقوم بما لا يتوقعه، وأنه بينه وبين ذلك " ساعة واحدة". وأوضح محمد علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم بالخيانة العظمي وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة. ويظهر من الفيديو أن الفتاة " رضوي"، كانت على اتصال بمحمد علي، وأنه كانت جريئة في معارضتها للنظام.