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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أول ظهور للحارس الشخصي لـ الأمير محمد بن سلمان يتصرف بطريقة غير متوقعة اثارت دهشت الجميع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لفت الحارس الشخصي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنظار السعوديين بعد ظهوره مع ولي العهد أمس في سباق “فورمولا إي الدرعية”.
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اللي جنبه ماقدر يكتم وناسته فاضحته ضحكته pic.twitter.com/ZH7kcAA0ts— نورا ديكتيوتا (@DictNo) November 22, 2019
نورا ديكتيوتا|كود نمشي[email protected]
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اللي جنبه ماقدر يكتم وناسته فاضحته ضحكته pic.twitter.com/ZH7kcAA0ts— نورا ديكتيوتا (@DictNo) November 22, 2019
اللي جنبه ماقدر يكتم وناسته فاضحته ضحكته
اللي جنبه ماقدر يكتم وناسته فاضحته ضحكته pic.twitter.com/ZH7kcAA0ts— نورا ديكتيوتا (@DictNo) November 22, 2019
">
هذا مين pic.twitter.com/tQI6SayOFe— 🎼💛 (@h_xa89) November 22, 2019
@h_xa89
هذا مين
/photo/1
هذا مين pic.twitter.com/tQI6SayOFe— 🎼💛 (@h_xa89) November 22, 2019
٢٤٩
هذا مين pic.twitter.com/tQI6SayOFe— 🎼💛 (@h_xa89) November 22, 2019
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
هذا مين pic.twitter.com/tQI6SayOFe— 🎼💛 (@h_xa89) November 22, 2019
">
اعتقد هذا "راكان الطبيشي" نائب رئيس المراسم الملكية— تركي المهندس 🇸🇦💍 (@Eng19912) November 22, 2019
تركي المهندس @Eng19912
·
اعتقد هذا "راكان الطبيشي" نائب رئيس المراسم الملكية— تركي المهندس 🇸🇦💍 (@Eng19912) November 22, 2019
هذا امير بعد؟ https://t.co/u1kjXy6EYM— نورا ديكتيوتا (@DictNo) November 22, 2019
اعتقد هذا "راكان الطبيشي" نائب رئيس المراسم الملكية
">
عفوا "ياسر اللعبون" الحارس الشخصي لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله— تركي المهندس 🇸🇦💍 (@Eng19912) November 22, 2019
تركي المهندس @Eng19912
عفوا "ياسر اللعبون" الحارس الشخصي لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله
١٦
عفوا "ياسر اللعبون" الحارس الشخصي لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله— تركي المهندس 🇸🇦💍 (@Eng19912) November 22, 2019
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وتساءل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم الحارس الشخصي والذي لفت الانتباه بتركيزة الشديد في عمله ونباهته. وكشف مغردون أن مرافق ولي العهد هو الرائد ياسر اللعبون.
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#فورملا_اي_الدرعيه— جوهر مرزوق الاول عشر/MBS (@kolwu) November 22, 2019
هذا ياسر اللعبون الحارس الشخصي للامير محمد ، لديه قدرة غير طبيعيه على التحرك بسرعه والقفز في اقل من الثانيه ،
قولوا ماشاءالله. pic.twitter.com/iEaLppMXTp
جوهر مرزوق الاول عشر/[email protected]
#فورملا_اي_الدرعيه
هذا ياسر اللعبون الحارس الشخصي للامير محمد ، لديه قدرة غير طبيعيه على التحرك بسرعه والقفز في اقل من الثانيه ،
قولوا ماشاءالله.
/photo/1
#فورملا_اي_الدرعيه— جوهر مرزوق الاول عشر/MBS (@kolwu) November 22, 2019
هذا ياسر اللعبون الحارس الشخصي للامير محمد ، لديه قدرة غير طبيعيه على التحرك بسرعه والقفز في اقل من الثانيه ،
قولوا ماشاءالله. pic.twitter.com/iEaLppMXTp
٦
#فورملا_اي_الدرعيه— جوهر مرزوق الاول عشر/MBS (@kolwu) November 22, 2019
هذا ياسر اللعبون الحارس الشخصي للامير محمد ، لديه قدرة غير طبيعيه على التحرك بسرعه والقفز في اقل من الثانيه ،
قولوا ماشاءالله. pic.twitter.com/iEaLppMXTp
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
#فورملا_اي_الدرعيه— جوهر مرزوق الاول عشر/MBS (@kolwu) November 22, 2019
هذا ياسر اللعبون الحارس الشخصي للامير محمد ، لديه قدرة غير طبيعيه على التحرك بسرعه والقفز في اقل من الثانيه ،
قولوا ماشاءالله. pic.twitter.com/iEaLppMXTp
">
ماشاء الله حافظ اي كاميرا بتصور— مشعل المدّاد (@2hiiq) November 22, 2019
#فورملا_اي_الدرعيه pic.twitter.com/fYMXizeuPL
مشعل المدّاد@2hiiq
ماشاء الله حافظ اي كاميرا بتصور
#فورملا_اي_الدرعيه
/photo/1
ماشاء الله حافظ اي كاميرا بتصور— مشعل المدّاد (@2hiiq) November 22, 2019
#فورملا_اي_الدرعيه pic.twitter.com/fYMXizeuPL
/photo/1
ماشاء الله حافظ اي كاميرا بتصور— مشعل المدّاد (@2hiiq) November 22, 2019
#فورملا_اي_الدرعيه pic.twitter.com/fYMXizeuPL
٤٧
ماشاء الله حافظ اي كاميرا بتصور— مشعل المدّاد (@2hiiq) November 22, 2019
#فورملا_اي_الدرعيه pic.twitter.com/fYMXizeuPL
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
ماشاء الله حافظ اي كاميرا بتصور— مشعل المدّاد (@2hiiq) November 22, 2019
#فورملا_اي_الدرعيه pic.twitter.com/fYMXizeuPL
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