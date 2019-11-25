شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محللون سياسيون لــ "الخليج 365": حضرموت ترفض التقسيم وتفضح دعوات حزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج #حضرموت_ترفض_التقسيم، للتبعير عن رفض أبناء حضرموت أي محاولات لتقسيم المحافظة.



وأكد النشطاء بأن هناك أطراف محسوبة على حزب الإصلاح بحضرموت تريد تقسيم المحافظة حفاظاً على مشاريعهم المشبوهة.

وقال الدكتور فتحي فرج بامطرف عضو الجمعية الوطنية ونائب رئيس لجنة للصحة والبيئة بالمجلس الانتقالي الجنوبي في تصريحات خاصة بأن تقسيم حضرموت ما هو إلا استمرار في النهب الممنهج لثرواتها من قبل شرعية الفساد و التحايل على الإنتقالي لكون حضرموت ضمن المحافظات التي تخضع لسلطه الإنتقالي حسب اتفاقية الرياض.

وتحدث الدكتور عاطف التميمي أحد أبناء حضرموت في تصريحات خاصة حول هذا الأمر قائلاً، هي حضرموت، لا تلقي لها سوم، منذ الأزل كانت ومازالت وستظل حضرموت واحدية الهوى والهوية.. الأرض والإنسان..الحجر والشجر .. صحراء وواديا وهضبة وساحلا، فالشحر البوابة البحرية التاريخية والمكلا الحاضرة المدنية وتريم عاصمتها الثقافية والدينية وسيئون ماء الحياة وشبام بوابة حضرموت التراثية، والقلب في القطن قاطن، وعادك يا حسر دوعن عسيرة.

وأضاف:حقيقة من يتشدق اليوم بالعدالة بين الوادي والساحل لم يكن عادلا بين مديريات الوادي! فإستحواذ سيئون على اسم الجامعة ومعظم مناصبها وسيطرة قبيلة وزي قبلي بعينة على مقدرات ومناصب إدارية في السلطة المحلية في الوادي والصحراء فهل كل ذلك الإقصاء والتهميش وعدم العدل يعطي مبررا لتريم مثلا أن تطالب بفك الإرتباط عن السلطنة الكثيرية والتي كانت تاريخيا و لفترة قصيرة من الزمن محصورة فقط في سيئون وضواحيها ؟!

وقال حقا حضرموت ليست منصباً إداريا ولا مخصصا مالياً و لا حزباً سياسياً..حضرموت مدرسة دينية ضاربة جذورها في عمق التاريخ.. نشرت دين الوسطية والعدل لأصقاع المعمورة بالسلم والسلام والكلمة والموعظة الحسنة وأدفع بالتي هي أحسن.

وكشف حسن محمد بن طالب أحد النشطاء بحضرموت بأن توقيت مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين خاطئ بكل المقاييس، مهما كانت الأسباب الموضوعية التي تتطلبه .

وقال إن هذه الآثارة للوتر الحساس بين أبناء حضرموت بحجة التنظيم الاداري لا يوجد له مبرر في المرحلة السياسية العصيبة التي تمر بها حضرموت والوطن حاليا ونتائجه ستكون سلبية على الحكومة الشرعية ويتناقض مع مخرجات الحوار الوطني الذي تمثلت به حضرموت كوحدة ادارية واحده.

وأكد بأن مقاصد مشروع استحداث محافظة الوادي في حضرموت وإن كانت له مبررات من وجهة نظر كثير من أبناء الوادي ومرجعياته القبلية والمدنية إلا أن اختيار هذا التوقيت لا يبدو فيه شئ من الحصافة السياسية ، وله مقاصد مغايره لاهداف تحقيق اقليم حضرموت.

وقال المهندس محسن علي عمر باصرة: إن مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين مرفوض رفضا قاطعا وقد رفض من مكونات حضرموت وشخصياتها وشرائحها المختلفة عام 1998م وسنرفضه أيضا اليوم وغدا ، ومن يريد الخير لحضرموت يطرح يده مع أهلها لإنتزاع حقوق حضرموت المنهوبه منذ عام 1967م و1990م و1994م الى يومنا هذا.

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وقال الكاتب الصحفي عوض صالح كشميم إن حضرموت بحاجة إلى رجال دولة لا مطابخ مؤامرات، مؤكداً بأن إثارة موضوع تقسيم حضرموت مفتعل خاصة بعد لقاء وكيل الوادي عصام حبريش بالرئيس هادي في الرياض.

وأضاف حسب معلومات وثيقة إن المحافظ فرج البحسني رفع رسالة للرئيس هادي وللمرة الثانية يطالب بتغيير عصام حبريش وكيل الوادي والصحراء زاعما بأنه وحتى لايتم عرقلة المشاريع العملاقه لنهضة حضرموت لابد من تغيير وكيل الوادي كونه معرقل لنهضة حضرموت، عموما لم تنجح الخطة وعندما انكشفت الطبخة .

وأشار بأنه تم الايعاز بتسريب اشاعة أن مطالب الوكيل بالوادي بأن يكون وادي حضرموت محافظة لمحاولة التغطية على الرسالة وفحواها، عموما ما مبرر هذه الافعال من وراء الستار مؤامراتيا ؟

وأضاف بأن البحسني محافظ كان الأحرى به أن يقدم رسالة إلى الرئيس هادي مطالبا بتغيير الوكيل في الوادي لاسباب كذا كذا كذا، ويشترط وفي حال عدم البت في رسالتي تعتبر هذه إستقالتي من منصب محافظ المحافظة وينتظر الرد بشكل مزمن نحو عشرة ايام على الاقل او نصف شهر، هنا سيحترم موقف البحسني، لكن الشغل من تحت الطاولة وبطريقة لا تليق وغير مسئولة وفيها من النفس الانقلابي، يدل أن الاشتغال في مناصب ذات ثقل تحتاج رجال دولة يتحلون يقدر مسئول من الشجاعة والوضوح.

وأكد أنه مخزي جدا أن يتفاعل مع تسريبات شخصيات وازنه في محاولة للاستباق وتسجيل موقف على هراء مضلل يأتي في نطاق مكايدات ووساخة حضرموت المكانة والدور والتأريخ ترفض هذه السلوكيات اللا مسئولة وهي اكبر فلسفة التارنب والثعلبة للعبة التصفيات الوضيعة التي تعطي انطباع سي للغاية عن هذه العقليات التي باتت تتعامل مع صف وطني تجرعوا منحى تعبوي عصبوي مناطقي كان الرجل الأول هو يسوقه ويريد نوعيات بمواصفات تتوافق ومزاجه لا رجال دولة يقولون لا للخطأ.

وكان وكيل وادي حضرموت، عصام الكثيري، قد نفى وجود أي تحركات لفصل محافظة حضرموت، مؤكداً أن زيارته للرياض تهدف لمتابعة حقوق و مشاريع التنمية في الوادي و الصحراء.

وبين "الكثيري"، أن حضرموت ستبقى محافظة واحدة وقال و سأقدم استقالتي لو تم تقسيمها وأطالب بمنح مديريات وادي حضرموت والصحراء كافة حقوقها.

وفي التفاصيل، قال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري أن كل الشائعات و الكتابات حول مزاعم فصل محافظة حضرموت و إنشاء محافظة جديدة في المحافظة هي كذب و محض إفتراء و لا أساس لها من الصحة موكدا أن تواجده في العاصمة السعودية الرياض كان تلبية لدعوة كريمة من المملكة العربية السعودية لحضور توقيع إتفاق الرياض التاريخي و لمتابعة حقوق و مشاريع التنمية لوادي حضرموت و الصحراء مع فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي و قيادات الدولة و الحكومة و التنسيق مع الوزراء و رؤساء المؤسسات و الهيئات و كذا اللقاء مع البرنامج السعودي للتنمية و عدد من سفراء الدول الداعمة للشعب اليمني.

وأوضح عصام الكثيري أن السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء ستواصل عملها و نشاطها في إنتزاع حقوق أبناء المحافظة داعيا الى منح وادي حضرموت و الصحراء نصيبهم الكامل و العادل من حصة المحافظة من مبيعات النفط و التي ستعمل على رفع مستوى التنمية و تمويل المشاريع موكدا أن التوزيع العادل للثروة بين كل مديريات المحافظة و الإستغلال الامثل للموارد سيسكت كل الابواق التي تستغل هذا الملف للترويج لفصل المحافظة.

ودعا وكيل وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري أبناء المحافظة لعدم الالتفات الى هذه الدعوات المشبوه والتي تعمل منذ فترات طويلة لشق الصف الحضرمي موكدا أهمية دور كل المواطنين و مؤتمر حضرموت الجامع و مرجعية قبائل وداي حضرموت و الصحراء و كل منظمات المجتمع الحضرمي و القيادات السياسية الحضرمية في العمل على انتزاع حقوق حضرموت و تهيئة الاجواء للتنمية و معالجة اي اختلالات تظهر في اي مكان بالمحافظة.