"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 25/11/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 26/11/2019م.



وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الطقس، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً مع امكانية تكون الشابورة المائية او الضباب على المنحدرات الجبيلة اثناء ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة بسحب متنوعة قد يصاحبها هطول امطار خفيفة الى متوسطة على اجزاء من المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية في فترتي الظهيرة والمساء.

وأما المناطق الساحلية، السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع احتمال هطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء منها والمناطق الداخلية المحاذيه لها ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية تتراوح سرعتها من 08 الى 20 عقدة.

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وأما السواحل الغربية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا بسحب متنوعة قد يصحبها هطول لامطار متفاوتة الشدة، والرياح جنوبية شرقية الى غربية تتراوح سرعتها من10 إلى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال خاصة على الاجزاء الجنوبية منها.

وفي ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول امطار خفيفة. والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 15 عقدة.

وذكر المركز بشأن المناطق الصحراوية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول الامطار الخفيفة والمتفرقة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية, خفيفة الى معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والرمال خاصة على الاجزاء الشمالية الشرقية منها تتراوح سرعتها ما بين 05 الى 20 عقدة .

ونبه المركز الوطني للأرصاد، الموطنين في المنطاق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب و الوديان، وكذا الموطنين خاصة سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية او الضباب خلال ساعات المساء و الصباح الباكر، والصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الاحمر وباب المندب من ارتفاع الموج.