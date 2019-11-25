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قذائف الحوثيين تدمر منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

قذائف الحوثيين تدمر منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الإجرامية خروقاتها وجرائمها بحق المدنيين في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غرب اليمن،حيث استهدفت منازل المواطنين في مدينة حيس بقذائف المدفعية.

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 وقالت مصادر محلية في حيس إن قذائف الهاون سقطت على منزل أحد المواطنين في المدينة ودمرته بشكل كلي في حين تسببت بأضرار بالغة بالمنازل المجاورة له.

 

يذكر أن مليشيات الحوثي شردت مئات الأسر من منازلها جراء القصف العشوائي الذي تستهدف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين داخل المدن المكتضة بالسكان.

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