شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. محتجون يصعدون أمام قصر المعاشيق بتحويل وقفتهم إلى اعتصام دائم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 شهدت العاصمة عدن، وقفة احتجاجية، لعدد من المتقاعدين العسكريين والجنود، أمام بوابة قصر المعاشيق في مديرية صيرة.

ووفق مصادر محلية، طالب المحتجون الحكومة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لأشهر. Advertisements وتوعد المحتجون بتحويل الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام دائم حتى صرف مستحقاتهم المالية وكافة حقوقهم المتعلقة بالرواتب والتسهيلات.

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