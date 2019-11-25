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بالصور.. محتجون يصعدون أمام قصر المعاشيق بتحويل وقفتهم إلى اعتصام دائم

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

بالصور.. محتجون يصعدون أمام قصر المعاشيق بتحويل وقفتهم إلى اعتصام دائم

عدن - الخليج 365

شهدت العاصمة عدن، وقفة احتجاجية، لعدد من المتقاعدين العسكريين والجنود، أمام بوابة قصر المعاشيق في مديرية صيرة.

 

ووفق مصادر محلية، طالب المحتجون الحكومة  صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لأشهر.

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وتوعد المحتجون بتحويل الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام دائم حتى صرف مستحقاتهم المالية وكافة حقوقهم المتعلقة بالرواتب والتسهيلات.

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