ماذا قال الرئيس هادي لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة العيد الوطني؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكو كومشيتش، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

Advertisements ووفق مصادر رسمية، عبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التبريكات للرئيس زيليكو كومشيتش بهذه المناسبة الوطنية.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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