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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اشتباكات في جبهة ثرة بمحافظة أبين بين الحوثيين والمقاومة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
أبين - الخليج 365
حاولت مليشيا الحوثي، صباح اليوم الاثنين، الالتفاف على مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة بمحافظة أبين، جنوب اليمن.
وأوضحت مصادر محلية، أن اشتباكات اندلعت ، بمختلف أنواع الأسلحة، في جبهة ثرة بمحافظة أبين، بين القوات الجنوبية، ومليشيا الحوثي.
ووفق المصادر، بدأت الاشتباكات بعد محاولة مليشيا الحوثي استحداث مواقع جديدة على ميمنة جبهة ثرة، بغرض الالتفاف على مواقع المقاومة.
وقالت مصادر في القوات الجنوبية، إنها رصدت في الأيام الماضية تحركات العدو، وتحريك تعزيزات تشمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وكشفت المصادر عن استمرار إطلاق النار، مؤكدة السيطرة على الأوضاع.
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