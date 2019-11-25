شكرا لمتابعة خبر عن عاااااجل... انقلاب عسكري في هذه الدولة العربية قبل قليل.. ومركز الإعلام الأمني يصدر بياناً.. ويوجه تحذير شديد اللهجة..(شاهد صورة ارعبت كل الحكام العرب) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاااااجل... انقلاب عسكري في هذه الدولة العربية قبل قليل.. ومركز الإعلام الأمني يصدر بياناً.. ويوجه تحذير شديد اللهجة..(شاهد صورة ارعبت كل الحكام العرب)

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