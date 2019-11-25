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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة ..علاج جديد يحمي الرجال من مرض فتاك لا شفاء منه ويجعل الرجل حتى لو كان شاب صغير عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية

توصلت دراسة إلى أن انخفاض خطر الإصابة بنوع قاتل وفتاك من سرطان البروستاتا عند من يتناول علاج خفض الكوليسترول “الستاتينات” بنسبة 24% وفقا لـ”سبوتنيك”. وأوضح علماء من جامعة “كوينز” بلفاست، دراستهم لحالة أكثر من 44 ألف بريطاني على مدار أكثر من عقدين، كان بعضهم يتناول العقار المنشود.

وأظهرت الأبحاث أن الستاتين يحمي من نوع عدواني وغير قابل للشفاء، من سرطان البروستاتا، والمعروف باسم سرطان PTEN-null، الذي ينتشر إلى أعضاء أخرى. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد.. شخص يطلق النار على رأس زوجته 5 مرات داخل متجر.. وهكذا حدثت المفاجأة!.. فيديو صادم عاااااجل... انقلاب عسكري في هذه الدولة العربية قبل قليل.. ومركز الإعلام الأمني يصدر بياناً.. ويوجه تحذير شديد اللهجة..(شاهد صورة ارعبت كل الحكام العرب) شابة في عمر الزهور (19 عام فقط ) تلقي مصرعها بشكل مروع، وقرار المحكمة يصدم الجميع وسبب الحزن والقهر لأسرتها ( صورة تكشف جمال وبرأة الضحية ) بشرى سارة ..علاج جديد يحمي الرجال من مرض فتاك لا شفاء منه ويجعل الرجل حتى لو كان شاب صغير عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية Advertisements وردنا الان ...الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي عاجل يهم السعوديين وغير السعوديين وحتى الحوثيين سيرقصون فرحا من هذا االمرسوم الملكي شاهد بالفيديو..ابتزها بصورها العارية وأجبرها على إقامة علاقة آثمة فانتقمت منه بطريقة مخيفة لا تخطر على بال ابليس نفسه ( شاهد الفيديو الصادم ) السلطان قابوس يوجه ضربة ساحقة لولي عهد ابو ظبي ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بخطوة جريئة اثارت جنون الانتقالي واثلجت صدر الرئيس هادي( لن تصدق ما فعله السلطان قابوس) شيخ قطري ثري جدا يفقد كل املاكه في مكة المكرمة ويقع في فخ نصاب محترف يلطش منه هذا المبلغ الخرافي ...لن تصدق ماهي جنسية النصاب ( صور واسماء ) دجال يطلب من شقيقين ذبح اخوهما وتقديمه قربانا للجن مقابل هذا العرض المغري الذي تسيل له اللعاب ..شاهد بالصور النهاية الكارثية والمرعبة ( 4 صور صادمة ) وقال العلماء إن الستاتين يساهم في تقليل الالتهاب، ويزيد من مستويات المناعة في البروستاتا، وفقاً لما نشرته صحيفة “أيرش تايم”.

ويرى الباحثون أن وجود الكوليسترول في الدم يغذي نمو الورم ويشجع السرطان على الانتشار والعودة. ومع تقليل الستاتينات لمستويات الكوليسترول في الدم، يساهم بذلك في منع السرطان من أن يصبح أكثر فتكا. يذكر أن هذا أول بحث حول كيفية تأثير العقاقير على سرطان البروستاتا، ونشرت النتائج في مجلة Clinical Cancer Research.

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