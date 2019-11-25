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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة المالية تحول المخصصات للجرحى في الهند ومصر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، بمتابعة الجرحى مالياً، حولت وزارة المالية التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى بمعارك القتال ضد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية، الذين يتلقون العلاج بولاية بنجلور في الهند، وكذا جرحى الحرب بمحافظة تعز في جمهورية مصر العربية.
ووفق مصادر رسمية، قال وزير المالية سالم بن بريك، إن الوزارة بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة، وذلك في سياق جهود الوزارة لإرسال كافة الاستحقاقات المالية لمخصصات المستشفيات في الداخل والخارج بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن.
وأكد بن بريك، قيام الجهات المختصة في الوزارة بواجبها بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عبر إتمام عملية تحويل المخصصات المالية للجرحى، للمساهمة في استكمال علاجهم في الخارج والتخفيف من معاناتهم، وذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه شريحة الجرحى التي تحتاج كافة أوجه الرعاية والاهتمام.
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