التحالف يدشن اللقاحات ضد الانفلونزا ل10 ألف طالب وطالبة بمدارس عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
دشن الفريق الطبي التابع لقيادة التحالف العربي بعدن صباح اليوم حملة التحصين ضد مرض الانفلونزا ل10 الآلاف طالب وطالبة بمدارس التعليم بالعاصمة المؤقتة عدن.
وخلال عملية التدشين التي تمت بمدرسة قتبان الأساسية بالمعلا - ثمنا مدير عام التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالرقيب ومدير التحصين بمكتب الصحة الدكتور فيصل الصاعدي الاعمال الإغاثية والإنسانية المتواصلة من الأشقاء بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه الشعب اليمني بمختلف القطاعات وبمقدمتها القطاع الصحي.
مؤكدين ان حملة التحصين التي تبنتها اليوم قيادة التحالف العربي كواجب انساني ستسهم بشكل إيجابي لتحصين الاطفال من الانفلونزا والأمراض الأخرى التي تشهد تفشي كبير في بعض المدن اليمنية نتيجة الحرب التي يشنها الحوثين على البلاد.
متمنين أن تكون الحملات بداية لحملات صحية قادمة يستطيع من خلالها القطاع الصحي تجاوز العديد من التحديات الخاصة ب التحصين.
حضر التدشين مدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد مصطفى راجي ومدراء إدارات التربية بالمديريات وعدد من أولياء الأمور بالمحافظة.
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