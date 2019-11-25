باحث يوضح السبب الذي دفع النظام الإيراني  إلى الاقتراض من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

طهران موسكو - الخليج 365

قال الباحث المختص بالشأن الإيراني، أسامة الهتيمي، أن اتجاه إيران للاقتراض من روسيا لاستكمال عدد من المشروعات التنموية هو أمر منطقي من الناحية السياسية والاقتصادية؛ فعلى المستوى السياسي ثمة علاقات قوية تربط البلدين قائمة على أساس المصلحة الاضطرارية.



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وأضاف «الهتيمي» أن ذلك يتزامن أيضًا مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده إيران فليس خافيًا أن حجم الصادرات النفطية تراجع بنسبة كبيرة للغاية، وهو ما دفع السلطات في نهاية الأمر إلى التخفيف من حجم الدعم المقدم للشعب ورفع أسعار البنزين بنسبة أثارت الجماهير وحركتهم للتظاهر ضد السلطات، وهو الحراك الذي لا يمكن القول بأن السلطات أجهضته إذ ليس مستبعدًا أن يتصاعد مرة أخرى بين ليلة وضحاها.

وأشار إلى أن ما سبق، دفع النظام الإيراني مضطرًا إلى الاقتراض بعدما فقد جزءًا كبيرًا من التمويل المالي، وهي عملية بكل تأكيد ليست بالسهلة بالنسبة لطهران التي تتعرض لعقوبات وإجراءات مشددة من قبل واشنطن تخشى معها أغلب دول العالم تطوير تعاونها الاقتصادي أو المالي.

وأكد الباحث في الشأن الإيراني؛ أنه على الأرجح فإن موسكو لن تمانع من الاستجابة لهذا المطلب الإيراني، فذلك يمثل لها فرصة جيدة وورقة مهمة يمكن أن تستخدمها للضغط على النظام الإيراني وتحقيق الكثير من الأهداف.