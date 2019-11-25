- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور والتفاصيل.. الشرطة العسكرية تسقط طائرة مسيرة مفخخة في المخا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
المخا - الخليج 365
أسقطت الشرطة العسكرية بالساحل الغربي طائرة مسيرة مفخخة في سماء مدينة المخا، أطلقتها مليشيات الحوثي وكانت تستهدف مستشفى أطباء بلا حدود في المدينة مساء أمس الأحد.
وقال قائد الشرطة العسكرية في الساحل الغربي العقيد بسام الحرق ، إن جنود الشرطة العسكرية تمكنوا من رصد الطائرة ، وأطلقوا عليها النار وأسقطوها على بعد 200 متر، من مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة المخا.
وأضاف الحرق أن الطائرة الحوثية المفخخة تم إسقاطها بسلاح الدوشكا، وتم العثور عليها سليمة دون أن تنفجر ، فيما تم استدعاء فريق من خبراء المتفجرات لتفكيكها.
من جانبهم، أفاد خبراء المتفجرات في العمليات المشتركة أن الطائرة المفخخة التي تم إسقاطها وتفكيكها كانت تحتوي على عبوة بمواد متفجرة يبلغ وزنها حوالي 10 كجم ، ومزودة بجهاز تحكم ..
وأضافوا أن المواد المتفجرة عبارة عن مادة TNT شديدة الإنفجار وما يقارب ألف من حبيبات البيرنجات.
وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا بطائرة مسيرة مفخخة قبل ثلاثة أسابيع ، وخلفت أضراراً جسيمة بالمستشفى.
الجدير بالذكر أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي تمكنت خلال اليومين الماضيين من إعتراض صواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي وأسقطت طائرات مفخخة كانت جميعها تستهدف مدينة المخا المكتضة بالسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والتفاصيل.. الشرطة العسكرية تسقط طائرة مسيرة مفخخة في المخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.