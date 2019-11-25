تعرف على النشرة التنبيهية للحالة الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم الاثنين، النشرة التنبيهية للحالة الجوية، المتوقعة خلال ال 24 الساعة القادمة.



وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطلت خلال ال24ساعة الماضية أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية و الهضاب الداخلية.

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وتابعت النشرة "استمرار حالة من عدم الاستقرار في الطقس على محافظات بلادنا الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية.

ومن المتوقع، هطول للأمطار متفاوتة الشدة والتي قد يصاحبها الرعد أحيانا على المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحج جنوبا وتمتد شرقا حتى الهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وكذلك المناطق المحاذية لها كما تمتد لسهل تهامة وصولا إلى أجزاء من السواحل الغربية.

وتشكل السديم والشابورة المائية اوالضباب على أجزاء واسعة من البلاد وخاصة على المنحدرات الجبلية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الأخوة المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في المناطق المتوقع فيها هطول للأمطار بضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة سائقي المركبات في الطرقات من انخفاض الرؤية نتيجة السديم والشابورة المائية أو الضباب أثناء المساء والصباح الباكر.