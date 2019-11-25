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اخر تحديث لاسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لن تصدق كم اصبح سعرة

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا أمام الريال اليمني، في تداولات اليوم الأثنين 25نوفمبر2019م.

أسعار الصرف في صنعاء

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

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الدولار الأمريكي: 573: 576

الريال السعودي : 151.5: 152

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 574: 577

الريال السعودي : 152.5: 153

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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