شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تحديث لاسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لن تصدق كم اصبح سعرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا أمام الريال اليمني، في تداولات اليوم الأثنين 25نوفمبر2019م. أسعار الصرف في صنعاء جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة الدولار الأمريكي: 573: 576 الريال السعودي : 151.5: 152 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي: 574: 577 الريال السعودي : 152.5: 153

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