شاهد فيديو.. ظهور جديد ومفاجئ للامير المعزول محمد بن نايف مساء امس كيف ظهر ولماذا ومع من (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة إحتفال الأمير محمد بن نايف بتتويج الهلال بدوري أبطال آسيا وذلك بعد تغلبه على فريق أوراوا الياباني بهدفين في مباراة الإياب، اليوم الأحد. وحقق الهلال السعودي الفوز على أوراوا، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0.

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من هذا العام، ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل إفريقيا. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة

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