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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صاحب “اللحية” النجسة وسيم يوسف يُجنّ جنونه من تواجد شقيق أمير قطر في جزيرة أبوموسى التي تحتلها إيران! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت الصور التي نشرها شقيق أمير قطر الشيخ خليفة بن حمد، من قلب جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من الجزر الثلاث الإماراتية التي احتلتها إيران في عام 1971، جنون وهستيريا صاحب “اللحية” النجسة والمرتزق الأردني وسيم يوسف، فخرج من عباءة “المشيخة” التي يدّعيها يسبّ ويشتم بألفاظ بذيئة.
ومن خلال حسابه في “تويتر” عبّر وسيم يوسف عن جنونه من تواجد الشيخ خليفة بن حمد في جزيرة أبوموسى، وكتب تغريدةً تعكس أخلاقه وتؤكد أنّه ليس إلا مرتزق لدى ولي عهد ابوظبي، ولا علاقة له بالدعاة وبرامج الدين التي يقدّمها عبر شاشة تلفزيون ابوظبي.
جديد الخليج 365:
واستفزت صورة العلم الإيراني التي وضعها الشيخ خليفة بن حمد على إحدى الصور للدلالة على تواجده في الجزيرة، المرتزق وسيم يوسف.
وتمادى صاحب “اللحية” النجسة في الإساءة، وتطاول على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصورةٍ ووصفٍ ينطبق عليه هو كمرتزق لمحمد بن زايد، كما ردّ مغرّدون .
وأظهرت الصور التي نشرها الشيخ خليفة على حسابه الرسمي بإنستجرام مقتطفات من رحلته البرية والطرائد التي تمكن منها.
إلا أن مغردين قطريين نفوا زيارة خليفة بن حمد إلى جزيرة أبو موسى، قائلين إن عبارة “أبو موسى” المقصود فيها اسم الصقر الخاص بشقيق أمير قطر.
وأوضح مغردون أن العلم الإيراني يدل على منشأ الصقر، مؤكدين أن خليفة بن حمد لم يزر جزيرة “أبو موسى”.
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