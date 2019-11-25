شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف عليها.. تناول 5 فواكه لذيذة وستحميك انت وزوجتك وأولادك من كل أمراض الشتاء وداعا لكل أمراض البرد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يعتبر النظام الصحي الجيد في فصل الشتاء من عوامل الحصول على مناعة تقي من أمراض البرد ، والإنفلونزا، ومتاعب وآلام المفاصل والعظام، والقلب وبمعنى اخر لن تحتاج للطبيب انت واسرتك.
وتعد هذه الفواكة بحسب موقع " "Eating Wellهي الأهم، وهي :
جديد الخليج 365:
- برتقال "دم الزغلول": البرتقال عمومًا من أكثر الفوكة احتواءً على فيتامين سي، آ الذي يساعد الجهاز المناعي على محاربة أي التهابات في الجهاز التنفسي، ويعد آ البرتقال "دم الزغلول" خلال فصل الشتاء الأشهر للونه الجذاب، ولكونه جرعة صحيّة من الألياف.
- " الرمان ": وتعد هذه الفاكهة من أكثر أنواع الفواكة غناءً بالمواد المغذية، المضادة للأكسدة، هذا غير أنه يؤكل وحده ويمكن اضافته للسلطات والحلويات.
- الجريب فروت: من يتناوله يحقق لنفسه توازنًا مدهشًا في وزن الجسم، ويعزز آ الجهاز المناعي، بالإضافة إلى التمتع ببشرة أجمل وطاقة أقوى.
- الموز: وهو مصدر ممتاز لفيتامين ب 6 و مصدر جيد للألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج.
- البرسيمون" الكاكا ": فاكهة مظلومة في رواجها لذا لا تجد الكثيرون مقبلون عليها، مع أنها تعتبر من أهم الفواكه الشتويّة الصحيّة، فهي آ تحتوي أليافا أكثر من التفاح، ويوصى بتناولها لمحتواها العالي من المعادن ومضادّات الأكسدة.
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