شاهد بالصور .. فنانة سورية فائقة الجمال عارية تماماً وتمارس الجنس الثلاثي .. وفنانة لبنانية تنشر صورها وتكشف بأنها "مصابة بالإيدز"

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عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن صبر قمر قد خرج عن السيطرة تجاه الفنانة أنجي ولم تعدّ تتحمّل حركاتها وتصريحاته ؛ ففجرت لها فضيحة من العيار الثقيل بالصور ظهرت فيها أنجي عارية تماماً في غرفة أحد الرجال وفي أسفل الصورة قدم رجل وأخرى لإمرأة تضع طلاء أظافر، ما يدلّ على أن أنجي كانت تمارس الجنس الثلاثي مع رجل وامرأة.

وحجبت قمر جسم إنجي ووجه أحدهم في الصورة المعلقة في الغرفة بوجه قرد لتخفي هوية الرجل التي تمارس إنجي الجنس معه.



وكتبت على صورة أخرى أن إنجي تتنافس مع والدتها فاطمة على الزبائن للخروج معهم مقابل 500 دولار أميركي وأكدت قمر أن أنجي مصابة بمرض نقص المناعة الإيدز لأنها تمارس علاقات جنسية جماعية ومع نص متحولين جنسياً.

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