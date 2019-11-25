خاص.. فساد التعيينات الإخوانية بتربية تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، عن فساد التعيينات في تربية تعز.



وبينت المصادر لمراسل "الخليج 365"، أن الفساد بلغ حداً غير مسبوق من خلال التعيينات المخالفة للقوانين واللوائح والهيكل الإداري، عبر استحداث مواقع قيادية خارج الهيكل الإداري والمؤسسي، وتعيين المئات من العناصر المنتمية للحزب من غير المؤهلة في مواقع قيادية حساسة، إضافةً إلى العبث الكبير في قطاع التوجيه.

Advertisements

وذكرت المصادر، “إن عدد القوة المقيدة على المكتب بالمحافظة 472107، منهم 17513 ألفا من التربويين يستلمون مرتباتهم وهم غير متواجدين، إما لكونهم عسكريين، أو يعملون في الجمعيات الخيرية أو مغتربين أو مستشارين أو موجهين، وغالبيتهم (إصلاحيون)، كالقيادي عبده فرحان الشهير بـ “سالم”، المسؤول العسكري للحزب، وعبده حمود الصغير، ويحيى الريمي، ونبيل الكدهي، وتوفيق عبد الملك، فضلاً عن القيادات السياسية وعلى رأسهم رئيس فرع الحزب بالمحافظة عبد الحافظ الفقيه، ورئيس دائرته الإعلامية أحمد عثمان وغيرهم، إلى جانب إعادة الحزب قرابة 1400 موظف متقاعد من كوادره للخدمة مجدداً، مخالفاً بذلك القوانين واللوائح، وعلى رأسهم المدير الحالي لمكتب التربية والذي تنحصر خبرته في عمله كمسؤول للمخازن في أحد المرافق التي يهيمن عليها الحزب، وبلغ أجمالي المعينين من عناصر الإصلاح، وفقا للمصادر كمدراء ووكلاء مدارس 643 مدير ووكيل مدرسة.

لافتة في السياق إلى أن إدارة مكتب التربية عينت خلال هذا الأسبوع فقط أكثر من 40 موجهاً مركزياً، ورفع بعدد من المدرسين لتحويلهم إلى موجهين مركزيين في مخالفة قانونية صريحة، وهو ما يعني تفريغ الميدان من المعلمين وإحلال بدلا منهم بالمتطوعين والمتطوعات من غير المؤهلين، بهدف ضمهم في الوظائف الجديدة، بالتنسيق مع مسؤولين إصلاحيين في وزارة الخدمة المدنية.‏