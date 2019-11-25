مقتل العشرات من المليشيا واستعادة مواقع خلال 3 أيام من المواجهات بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني بمساندة مقاتلات و مدفعية تحالف إعادة الشرعية في اليمن هجوما واسعا استمر لمدة ثلاثة أيام على مواقع كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا الحوثية شرق مركز مديرية باقم باتجاه مديرية الصفراء محافظة صعدة ..



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وقال قائد محور ازال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي إن الجيش الوطني في محور آزال شن هجوما مباغتا على مواقع للحوثيين شرق مركز مديرية باقم باتجاه مديرية الصفراء من ثلاثة محاور تمكنوا خلاله من السيطرة على عدد من التباب والمواقع شرق جبل الوعواع و شرق وادي الثعبان باتجاه مديرية الصفراء و مواقع أخرى شرق قرية آل مزهر باتجاه طريق الرزامات ؛ بعض تلك المواقع حاول الحوثيون الالتفاف منها باتجاه مواقع محور آزال خلال الفترة الماضية وتم دحرهم.

وأضاف العميد الحارثي أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن ثلاثين حوثيا على رأسهم المدعو ابو محمد الغولي الذي ينحدر من مديرية كشر محافظة حجة، فيما لاذ البقية بالفرار مخلفين ورائهم جثث قتلاهم و أسلحة خفيفه ومتوسطة عبارة عن قناصات ومعدلات مختلفة وبنادق.

وبالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف إعادة الشرعية في اليمن أطقم عسكرية تم رصدها واعطابها و مقتل واصابة من عليها حيث كان يحاول الحوثيون من خلالها تعزيز عناصرهم إلا انه تم استهدافهم والسيطرة على تلك المواقع.