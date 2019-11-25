أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الإثنين .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مديرية الوادي بمأرب بعد توقيف محطتي توليد https://www.elyamnelaraby.com/437088/%D8%A7 إسقاط "مسيَّرة" حوثية قرب ميناء المخا في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/437079/ عمران.. تحذير شديد اللهجة من قبيلة حاشد للحوثيين بعد تهريب قَتَلة https://www.elyamnelaraby.com/437089/ أهالي رضوم في شبوة يرفضون مساعدات منظمة الغذاء لانتهاء صلاحيتها https://www.elyamnelaraby.com/437091/ مصادر: تفاهمات لفتح مطار صنعاء منتصف الشهر المقبل https://www.elyamnelaraby.com/437098/ مصادر تكشف عن تحركات لقيادة الإصلاح لتأسيس معسكرات حزبية بدعم قطري https://www.elyamnelaraby.com/437101/ إرتفاع أعداد المنتحرين في صنعاء بسبب الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/437103/ الإصلاح يحاول الإنقلاب على إتفاق قوى التحالف الوطني للأحزاب السياسية https://www.elyamnelaraby.com/437104/ Advertisements الحكومة تحمل غريفيث مسؤولية إستمرار خروقات الميليشيات في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/437106/ الإمارات تعزّز خلال سنوات مبادراتها لتوفير المياه في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/437109/ الحزام الأمني في عدن يضبط عصابة تقطع ونشل في الشيخ عثمان https://www.elyamnelaraby.com/437114/ وكالة: حالة من التوتر سادت لقاء قيادات مليشيا الحوثي بغريفيث https://www.elyamnelaraby.com/437118/ نشطاء حضرموت يردون على الإصلاح #حضرموت_ترفض_التقسيم https://www.elyamnelaraby.com/437136/ كاتب سياسي يكشف عن تباطؤ ومماطلة الحكومة الشرعية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/437138/ رابطة حقوقية تدعو إلى سرعة صرف مستحقات أسر الشهداء الجيش https://www.elyamnelaraby.com/437146/ القبض على متهمة بخطف أطفال وأعمال سرقة بعدن https://www.elyamnelaraby.com/437164/ جرعة سعرية جديدة على باقات الإنترنت في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/437176/

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