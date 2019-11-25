شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : المملكة " السعودية" تفاجئ الجميع وتعلن هذه هي الدولة التي استهدفت ارامكو (تفاصيل خطيرة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة كد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت، أن إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية، في سبتمبر الماضي، مبينا أن السعودية طلبت من الأمم المتحدة توفير خبراء للاطلاع على القضية.

وقال خلال كلمته في مؤتمر المنامة السنوي في العاصمة البحرينية: «طلبنا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك من دول صديقة المشاركة من خلال مفتشين في التحقيق بهجمات بقيق وخريص، وسيتم الكشف عن النتائج». وتابع: «ما هو واضح تماما أن الصواريخ والطائرات دون طيار التي استخدمت في الهجمات صنعت في إيران، وأن الهجوم حدث من الشمال وليس من الجنوب».

وأردف: «لذلك نحمّل إيران المسؤولية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لمحاسبتها»، مضيفا: «أوضحنا مرارا أننا لا نريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن السماح للإيرانيين بالهروب من الحساب».

كد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، السبت، أن إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية، في سبتمبر الماضي، مبينا أن السعودية طلبت من الأمم المتحدة توفير خبراء للاطلاع على القضية.وقال خلال كلمته في مؤتمر المنامة السنوي في العاصمة البحرينية: «طلبنا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك من دول صديقة المشاركة من خلال مفتشين في التحقيق بهجمات بقيق وخريص، وسيتم الكشف عن النتائج». وتابع: «ما هو واضح تماما أن الصواريخ والطائرات دون طيار التي استخدمت في الهجمات صنعت في إيران، وأن الهجوم حدث من الشمال وليس من الجنوب».وأردف: «لذلك نحمّل إيران المسؤولية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لمحاسبتها»، مضيفا: «أوضحنا مرارا أننا لا نريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن السماح للإيرانيين بالهروب من الحساب».

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