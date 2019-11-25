شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : صدور قرار جمهوري طارى يثير جنون الانتقالي واصابهم الرعب ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع الرئيس هادي على قرار جمهوري من ضمنه تعيين العميد أمجد خالد في اللجنة العسكرية المنبثقة عن اتفاق الرياض للإشراف على تنفيذ الاتفاق .

وعبرت قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي و مغردون وصحفيون مقربون من المجلس عن غضبهم من تعيين من وصفوهم بالإرهابيين - حد زعمهم - في اللجنة العسكرية لاتفاق الرياض حيث اثار التعيين تعيين في اللجنة غضب قيادات الانتقالي .

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وسرعات ما تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورة تجمع امجد خالد بصحبة كل من ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وإلى جانبهم هاني بن بريك كرد واقعي على تخبط الانتقالي .

وقال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس في تغريدة له على تويتر: سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض. وتابع قائلا: قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض.

وقال الصحفي “صلاح بن لغبر” المقرب من المجلس في تغريدة له على تويتر: اعتراضنا على عودة ماوصفه بالإرهابي أمجد خالد ليس من باب المناكفات، وإلا كان أولى ان نعترض على سند الرهوة وهو متورط في الأحداث اكثر، ومرتزق معروف يقاتل لمن يدفع، لكن الفرق أن أمجد ينتمي لتنظيم القاعدة وكل مطلع يعرف ذلك، وهذا أمر معروف من قبل الحرب حرب 2015 حسب وصفه.

يذكر ان العميد امجد خالد هو احد قيادات الجيش الشرعي وكان يعمل قائدا للواء النقل ويحظى بشعبية في دار سعد بعدن حيث احتفلت الدار بعودته بالالعاب النارية كما ان لامجد خالد شقيق قتل في احداث عدن وتمرد الانتقالي الاخير.