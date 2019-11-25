شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. ضربة موجعة من "الرئيس هادي" يباغت بها المجلس الانتقالي ويعين العدو اللدود لهم في هذا المنصب الكبير في عدن شاهد "ماذا حصل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. ضربة موجعة من "الرئيس هادي" يباغت بها المجلس الانتقالي ويعين العدو اللدود لهم في هذا المنصب الكبير في عدن شاهد "ماذا حصل"

عبرت قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي و مغردون وصحفيون مقربون من المجلس عن غضبهم من تعيين من وصفوهم بالإرهابيين في اللجنة العسكرية لاتفاق الرياض. وتحدثت المصادر عن تعيين أمجد خالد في اللجنة العسكرية المنبثقة عن اتفاق الرياض للإشراف على تنفيذ الاتفاق.واثار تعيين امجد في اللجنة غضب قيادات الانتقالي . وقال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس في تغريدة له على تويتر: سيتم حل أي إشكال مع التحالف يؤدي لوضع عراقيل لتنفيذ اتفاق الرياض. وتابع قائلا: قطعنا العزم أننا سنفوت أي فرصة من شأنها خدمة المتربصين باتفاق الرياض. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان ...الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر قبل قليل مرسوم ملكي عاجل يهم السعوديين وغير السعوديين وحتى الحوثيين سيرقصون فرحا من هذا االمرسوم الملكي شاهد بالفيديو..ابتزها بصورها العارية وأجبرها على إقامة علاقة آثمة فانتقمت منه بطريقة مخيفة لا تخطر على بال ابليس نفسه ( شاهد الفيديو الصادم ) بسبب فوز االهلال السعودي في البطولة الآسيوية .."الجزيرة " تتجاوز كل الحدود وتصدم كل االسعوديين وتنسيهم فرحة الفوز وتنشر هذه التغريدة " شاهد التغريدة الصادمة " وردنا الان.. ضربة موجعة من "الرئيس هادي" يباغت بها المجلس الانتقالي ويعين العدو اللدود لهم في هذا المنصب الكبير في عدن شاهد "ماذا حصل" عريس مصري يطلق زوجته في حفل الزفاف أمام الجميع لأغرب سبب السلطان قابوس يوجه ضربة ساحقة لولي عهد ابو ظبي ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بخطوة جريئة اثارت جنون الانتقالي واثلجت صدر الرئيس هادي( لن تصدق ما فعله السلطان قابوس) مباشر من محلات الصرافة..نكبة كبيرة للعملة اليمنية والريال السعودي والدولار يحطمان الريال اليمني ( اخر اسعار العملات اليوم الاثنين 25 فبراير 2019) شيخ قطري ثري جدا يفقد كل املاكه في مكة المكرمة ويقع في فخ نصاب محترف يلطش منه هذا المبلغ الخرافي ...لن تصدق ماهي جنسية النصاب ( صور واسماء ) خطوة خطيرة ...مسؤوليين سعوديين في مناصب رفيعة يثيرون غضب ولي العهد السعودي بعد استغلالهم لمناصبهم وقيامهم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في غاية الخطورة..قناة قطرية تثير جنون الرئيس التركي اردوغان وتنشر فضيحة مدوية وسر خطير سبب صدمة كبيرة للمواطنين الاتراك واثار غضب وسخط مليار مسلم Advertisements وردنا الان...المملكة تباغت الجميع وتصدر بيان عاجل بعد اقدام عبد الملك الحوثي على هذا العمل الذي اثلج صدور كل ابناء المملكة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع شاهد بالفيديو: الحسناء الكويتية حليمة بولند تتجاوز كل الخطوط وتنشر فيديو فاضح في حوض الاستحمام اخجل نساء الكويت وصعق رجالها ( شاهد الفيديو الفاضح ) فيصل القاسم..يباغت الجميع بنشر صورة فاضحة لزعيم عربي يصف نفسه بأنه اقوى رجل ويكشف تعرضه لإهانة بالغة مرغت انفه بالتراب ومسحت بكرامته البلاط (صورة) سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودية ..وعند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة التي صدمت الجميع "لن تصدق ماذا كان يفعل زوجها "شاهد" شاهد بالفيديو.. سمية الألفي تكشف لأول مرة عن خيانة “الفيشاوي” لها.. وأسرار علاقته بـ “ليلى علوي” شاهد .. يمنية في السعودية تثير دهشة الجميع من خلال هذا العمل الذي أشعل صفحات التواصل.. فيديو وصور صادمه عاجل..واخير هادي يرفع الراية البيضاء ويرضخ لمطالب الزبيدي ويطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك ويعين هذه الشخصية الجنوبية البارزة بديلا له ( صورة + الاسم ) دجال يطلب من شقيقين ذبح اخوهما وتقديمه قربانا للجن مقابل هذا العرض المغري الذي تسيل له اللعاب ..شاهد بالصور النهاية الكارثية والمرعبة ( 4 صور صادمة ) يمنية تقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في شوارع هذه العاصمة العربية ...لن تصدق ماذا تفعل وكيف كانت نهايتها الكارثية عـاجل.. سلطنة عمان تشهد الان غزو حقيقي وكارثي يهدد السلطنة والعمانيون يناشدون "السلطان قابوس" بإجراء عاجل .. شاهد (صور مرعبه) في غاية الخطورة ...ظهور لعبة " البالون والدبوس " في هذه المحافظة اليمنية تجبر الفتيات على التعارف مع الشباب وتسمح لهم بملامسة المناطق الحساسة في اجسادهن وقال الصحفي “صلاح بن لغبر” المقرب من المجلس في تغريدة له على تويتر: اعتراضنا على عودة ماوصفه بالإرهابي أمجد خالد ليس من باب المناكفات، وإلا كان أولى ان نعترض على سند الرهوة وهو متورط في الأحداث اكثر، ومرتزق معروف يقاتل لمن يدفع، لكن الفرق أن أمجد ينتمي لتنظيم القاعدة وكل مطلع يعرف ذلك، وهذا أمر معروف من قبل الحرب حرب 2015 حسب وصفه. يذكر ان العميد امجد خالد هو احد قيادات الجيش الشرعي وكان يعمل قائدا للواء النقل ويحظى بشعبية في دار سعد بعدن حيث احتفلت الدار بعودته بالالعاب النارية كما ان لامجد خالد شقيق قتل في احداث عدن وتمرد الانتقالي الاخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. ضربة موجعة من "الرئيس هادي" يباغت بها المجلس الانتقالي ويعين العدو اللدود لهم في هذا المنصب الكبير في عدن شاهد "ماذا حصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.