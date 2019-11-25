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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطان قابوس يوجه ضربة ساحقة لولي عهد ابو ظبي ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بخطوة جريئة اثارت جنون الانتقالي واثلجت صدر الرئيس هادي( لن تصدق ما فعله السلطان قابوس)

2019/11/25 الساعة 11:37 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطان قابوس يوجه ضربة ساحقة لولي عهد ابو ظبي ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بخطوة جريئة اثارت جنون الانتقالي واثلجت صدر الرئيس هادي( لن تصدق ما فعله السلطان قابوس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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