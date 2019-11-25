إب..فتاة عشرينية تصيب 2 من مسلحي الحوثي حاولا نهب مزرعة والدها

أصيب 2 من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، برصاص فتاة عشرينية في إحدى قرى مديرية السبرة، شرق إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن فتاة عشرينية من قرية "عدن الأزهور" بالسبرة، تصدت لحملة حوثية كانت تعتزم نهب مزرعة "قات" والدها وأطلقت النار عليهم ماأدى إلى إصابة 2 منهم بإصابات متفاوتة.



وأكدت المصادر أن المسلحين الحوثيين حاولا نهب "قات" والدها من المزرعة في ظل غيابه، الأمر الذي دفعها للمقاومة والرفض واستخدام السلاح للدفاع عن نفسها بعد مناوشات مع المسلحين الحوثيين .



وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا باختطاف والد الفتاة والذي يُدعى " فارع المزهري" عقب الحادثة، فيما تم نقل المسلحين الحوثيين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتعد هذه العملية من أنواع المقاومة المجتمعية لانتهاكات وجرائم الحوثيين في محافظة اب الخاضعة لسلطاتهم و التي لا يتمتعون بحاضنة شعبية مجتمعية فيها.



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