التحالف يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع حوثية بالحديدة ومقتل وإصابة العشرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ الحديدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 25، 2019، بسلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة الفازة بمديرية التحيتا. Advertisements كما استهداف الطيران الحربي بعشر غارات تجمعات للمليشيا في جزيرة كمران بالمحافظة. وتابعت المصادر أن القصف طال مواقع تمركز مسلحي المليشيا شمال المدينة الساحلية. وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير في أجواء المدينة سبق القصف. وأكدت المصادر الغارات أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي المليشيا وإصابة العشرات بجروح.

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