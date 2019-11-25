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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابطة حقوقية تدعو إلى سرعة صرف مستحقات أسر الشهداء الجيش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
عبرت رابطة أسر شهداء الجيش الوطني عن استنكارها بأشد العبارات، المعاناة التي يتكبدها ذووا الشهداء نتيجة غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الصرف ومعاناتهم الدائمة في الحصول على المستحقات.
ودعت الرابطة، إلى صرف كامل مستحقات شهداء الجيش الوطني المتأخرة، داعيةً الجهات الرسمية بتحمل مسؤولياتها وتسهيل اجراءات صرف حقوق الشهداء دون أي تعسفات أو تأخير.
وأكدت الرابطة في اجتماعها الدوري، أمس الأحد، تبنيها مطالب أسر شهداء الجيش الوطني المعتصمين في الجوبة، مؤكدة على سرعة تلبية المطالب المشروعة التي تشمل مستحقات متأخرة ومبلغ الدفن والمرتبات المتأخرة من الأعوام السابقة 2017 و 2018 وكذلك العام الحاليَ 2019م.
وتشمل تلك المطالب صرف الاكرامية البالغة 15 الف سعودي والتي تأخر صرفها عن بعض اسر الشهداء، بالإضافة الى الاكرامية الأخيرة لكافة الشهداء دون انتقاص.
وطالبت الرابطة بانتظام صرف رواتب وحقوق الشهداء شهرياً، وتحديد جهة رسمية تتولى إدارة شؤون الشهداء.
وتضمنت المطالب الدعوة لتمييز اسر الشهداء ومنحهم الأولوية في الجامعات المدنية والكليات العسكرية والمنح الداخلية والخارجية والوظائف العامة وغيرها من الحقوق.
وأكدت رابطة أسر الشهداء على الثوابت التي ضحى من اجلها الشهداء، وفي مقدمتها الحرية والكرامة والاستقلال واستعادة الدولة وشرعيتها، مشددة على إن اي تفريط في هذه الثوابت خيانة وطنية لهذه الدماء
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