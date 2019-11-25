نشطاء حضرموت يردون على الإصلاح #حضرموت_ترفض_التقسيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن نشطاء من مجحافظة حضرموت عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، رفضهم لتقسيم المحافظة وهو مشروع يسعى الإصلاح لتنفيذه .



ويتضمن مشروع الإصلاح تقسيم حضرموت إلى المكلا ومديريات الساحل من جانب، وسيئون ومديريات الوادي والصحراء من جانب أخر .

وأطلق النشطاء هاشتاج "حضرموت لن تقبل التقسيم" للتبعير عن رأي الشارع الحضرمي الغاضب من انباء ومحاولات تقسيم محافظة حضرموت الى محافظتين ساحلا وواديا .

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وحظي الهاشتاج بإهتمام نشطاء حضرموت والجنوب ليصل إلى قائمة الترند ، داعيين ابناء الجنوب عامة وحضرموت خاصة إلى المزيد من الضخ في الهاشتاج لايصال رسالتهم الرافضة لمشاريع الاخونج .

وأكد "النشطاء" أن حضرموت لن تنصاع خلف المشاريع الإخوانية ” التدميرية التي تهدف الى تشطير حضرموت الى جغرافيا مبعثرة ، تمكن قوى النفوذ والاحتلال الشمالي من السيطرة على ثرواتها .

وتسعى أطراف محسوبة على حضرموت الى تقسيم المحافظة حفاظاً على مشاريعهم المشبوهة ونفوذهم المنتهي .