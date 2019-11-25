عاجل : بقرار جمهوري من الرئيس هادي شخصية مفاجئة وغير متوقعة رئيساً للوزراء في اليمن (الاسم)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر رفيعة أن المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس الوزراء بعد الإطاحة معين خلال الأيام القادمة هو حيدر أبو بكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية. وأكدت المصادر ل" صنعاء أونلاين" أن العطاس بات الأقرب إلى تولي رئاسة الحكومة من بين الأسماء التي تم ترشيحها ورفعها لفخامة الرئيس هادي نظراً لدعمه والتوافق عليه من أغلب الأطراف اليمنية بمافيهم المجلس الإنتقالي الجنوبي. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة

وتوقعت المصادر أن يطيح هادي بعبدالملك خلال الأيام القادمة ويصدر قراراً جمهورياً يقضي بتعيين العطاس رئيساً لمجلس الوزراء. هذا وبات من المؤكد الإطاحة بعبدالملك وتعيين خلفاً له بعد فشله في إدارة الحكومة وأهم الملفات الشائكة والمعقدة خلال عام ونيف وهي الفترة التي قضاها في منصبه دون أن يقدم شيء يذكر.

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