شكرا لقرائتكم خبر عن العمانيون يناشدون "السلطان قابوس" بإجراء عاجل .. ورد الان سلطنة عمان تشهد الان غزو حقيقي وكارثي يهدد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأشعلت الصورة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، اعترض بعضهم على توظيف العمال الأجانب في وظائف حكومية، بينما المواطن العماني لا يجد وظيفة تنصفه بعد تخرجه من الجامعة.

وقال المغرّد العماني مصطفى الشاعر، في تعليقه على الصورة: "بعض الصور كافية لتعبر عن ألف معنى .. !!".

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وجرى الاحتفال بتدشين خط الإنتاج من الوحدة الثانية لإنتاج خيوط القطن لمصنع شركة "أس في بيتي صحار" للنسيج، وذلك برعاية الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وكان الشيخ خالد بن هلال المعولي، أكد بعد فوزه برئاسة مجلس الشورى في سلطنة عمان مطلع الشهر الجاري أن القضية الأولى للمجلس هي قضية الباحثين عن عمل.

وأضاف في تصريحات لقناة "الوصال" العمانية أن على الأعضاء التركيز على هذا الملف، وهي من القضايا الأساسية، واصفًا إياها بأنها "قضية أمن وطني".

ويشار إلى أن هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون، يتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا في سلطنة عمان، بعد دعواتٍ أطلقها عُمانيون يبحثون عن وظائف.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في السلطنة إلى النظر في قضيتهم، والعمل على إيجاد حلول وفرص عمل للمتخرجين من الجامعات، مطالبين السلطان "قابوس" بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم.