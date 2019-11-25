شكرا لقرائتكم خبر عن الخوف يدب في صفوف القيادات الحوثي بعد قرار خطير يتخده أنصار الرئيس الراحل صاح و (تفاصيل أكثر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في صنعاء، أن أنصار الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح قرروا التحرك ضد فساد ميليشيا الحوثي الإنقلابية . وكشفت المصادر، حسبما نقلت صحيفة عكاظ السعودية، عن وجود حالة غضب أعقبتها تحركات في أوساط قيادات الصف الثاني من أتباع الرئيس السابق علي صالح الذين يتعرضون للإقصاء والتهميش في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي وتمارس ضدهم حملات اعتقال وتصفية جسدية. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة وأثار القرار مخاوف متصاعدة لدى قيادات الحوثيين وتصاعدت هذه المخاوف مع المظاهرات التي تشهدها لبنان وايران والعراق . وقالت المصادر إن المليشيا بدأت تستشعر وجود تحركات في أوساط الموالين لحزب المؤتمر الشعبي لجمع وثائق ومستندات تفضح مافيا الحوثي في نهب المال العام وتجويع المدنيين وموظفي الدولة. وأضافت أن المليشيا شنت حملة اعتقالات في صفوف الموالين لحزب المؤتمر العاملين في مراكز قيادية داخل مؤسسات الدولة، موجهة لهم اتهامات بالتواصل مع نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد عبدالله صالح وقيادات الشرعية. وأفادت المصادر بأن القيادي المؤتمري في الدائرة السابعة بالعاصمة سمير العماري وأحد قيادات وزارة التربية والتعليم اختطفته مليشيا الحوثي وترفض الإفصاح عن أسباب الاختطاف منذ أسبوع، مكتفية بالقول إنه «قيد التحقيق». غير أن مصادر في صنعاء كشفت أن الأسباب تعود إلى جهوده في محاربة فساد المليشيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخوف يدب في صفوف القيادات الحوثي بعد قرار خطير يتخده أنصار الرئيس الراحل صاح و (تفاصيل أكثر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.