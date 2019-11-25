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عدن - ياسمين التهامي - قناة عالميه تحذر من وجبه يمنيه متوفرة في كل بيت ويعتبروها وجبه رئيسيه لكنها سم قاتل

كشفت عدة دراسات علمية عن أن تناول بعض الأطعمة قد يكون ‏ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا.‏ وحذر المختصون وفقًا لـ"بي بي سي" من بعض الاطعمة التي تاج ‏إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها. ‏ ومن بين تلك الاطعمة وجبة يعتبرها اليمنيين رئيسية على مائدة الافطار او العشاء وهي الفاصوليا الحمراء جديد اب برس : Advertisements ووفقا للدراسة الطبية فإن الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من ‏تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها ‏إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك ‏الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ‏ثم غَليها ببطء‎.‎

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