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صنعاء - ياسمين الخيامي - شيخ قطري ثري جدا يفقد كل املاكه في مكة المكرمة ويقع في فخ نصاب محترف يلطش منه هذا المبلغ الخرافي ...لن تصدق ماهي جنسية النصاب ( صور واسماء )

2019/11/25 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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