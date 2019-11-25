شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو.. سمية الألفي تكشف لأول مرة عن خيانة “الفيشاوي” لها.. وأسرار علاقته بـ “ليلى علوي” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. سمية الألفي تكشف لأول مرة عن خيانة “الفيشاوي” لها.. وأسرار علاقته بـ “ليلى علوي”

أزاحت الفنانة سمية الألفي، الستار عن الكثير من الأسرار عن تفاصيل علاقتها بالراحل فاروق الفيشاوي، أثناء استضافتها في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي.

وبكت سمية على الهواء وهي تقول: “مغامراته كانت كثيرة وسألته فيهم إيه أحسن مني بس ماردش لكنه زعل إني أشك في نفسي لأنه كتير شرحلي”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

مباشر من محلات الصرافة..نكبة كبيرة للعملة اليمنية والريال السعودي والدولار يحطمان الريال اليمني ( اخر اسعار العملات اليوم الاثنين 25 فبراير 2019)

شيخ قطري ثري جدا يفقد كل املاكه في مكة المكرمة ويقع في فخ نصاب محترف يلطش منه هذا المبلغ الخرافي ...لن تصدق ماهي جنسية النصاب ( صور واسماء )

خطوة خطيرة ...مسؤوليين سعوديين في مناصب رفيعة يثيرون غضب ولي العهد السعودي بعد استغلالهم لمناصبهم وقيامهم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا

في غاية الخطورة..قناة قطرية تثير جنون الرئيس التركي اردوغان وتنشر فضيحة مدوية وسر خطير سبب صدمة كبيرة للمواطنين الاتراك واثار غضب وسخط مليار مسلم

وردنا الان...المملكة تباغت الجميع وتصدر بيان عاجل بعد اقدام عبد الملك الحوثي على هذا العمل الذي اثلج صدور كل ابناء المملكة وجعلهم يرقصون فرحا في الشوارع

شاهد بالفيديو: الحسناء الكويتية حليمة بولند تتجاوز كل الخطوط وتنشر فيديو فاضح في حوض الاستحمام اخجل نساء الكويت وصعق رجالها ( شاهد الفيديو الفاضح )

فيصل القاسم..يباغت الجميع بنشر صورة فاضحة لزعيم عربي يصف نفسه بأنه اقوى رجل ويكشف تعرضه لإهانة بالغة مرغت انفه بالتراب ومسحت بكرامته البلاط (صورة)

سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودية ..وعند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة التي صدمت الجميع "لن تصدق ماذا كان يفعل زوجها "شاهد"

Advertisements

شاهد بالفيديو.. سمية الألفي تكشف لأول مرة عن خيانة “الفيشاوي” لها.. وأسرار علاقته بـ “ليلى علوي”

شاهد .. يمنية في السعودية تثير دهشة الجميع من خلال هذا العمل الذي أشعل صفحات التواصل.. فيديو وصور صادمه

عاجل..واخير هادي يرفع الراية البيضاء ويرضخ لمطالب الزبيدي ويطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك ويعين هذه الشخصية الجنوبية البارزة بديلا له ( صورة + الاسم )

دجال يطلب من شقيقين ذبح اخوهما وتقديمه قربانا للجن مقابل هذا العرض المغري الذي تسيل له اللعاب ..شاهد بالصور النهاية الكارثية والمرعبة ( 4 صور صادمة )

يمنية تقوم بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا في شوارع هذه العاصمة العربية ...لن تصدق ماذا تفعل وكيف كانت نهايتها الكارثية

عـاجل.. سلطنة عمان تشهد الان غزو حقيقي وكارثي يهدد السلطنة والعمانيون يناشدون "السلطان قابوس" بإجراء عاجل .. شاهد (صور مرعبه)

في غاية الخطورة ...ظهور لعبة " البالون والدبوس " في هذه المحافظة اليمنية تجبر الفتيات على التعارف مع الشباب وتسمح لهم بملامسة المناطق الحساسة في اجسادهن

وأضافت: “خيانته الجسدية لم أكن أعتبرها خيانة.. لذلك كنت أسامحه .. لو كنت يوم حسيت إنه خاني بمشاعره إنه حب غيري دي اللي كانت هتبقى ملهاش حل”.

وأردفت: “ممكن كنت أبقى عارفة إنه بيخوني وساكتة عشان بحبه وبحب ولادي وبحب بيتي .. أنا محافظة على فاروق مش عارفة أما يروح في حتة تانية هيحافظوا عليه ولا لا”.

ولفتت الفنانة إلى أنها كانت على علم بخيانته لها وأنه كانت تأتيها الكثير من المكالمات بشأن ذلك قائلة: “كانت بتيجي لي مكالمات وبيتقالي إنه بيخوني بس عمري ما فكرت أروح أشوف وأتأكد”.

وكشفت “الألفى” لأول مرة عن طبيعة العلاقة التي جمعت فاروق الفيشاوي بالفنانة ليلى علوي، واعترافه بحبه الشديد لها في أحد اللقاءات التلفزيونية، قائلة: “المشاعر ليس بيدنا، هما أحبا بعضهما ولم يتعمدا إيذائي بهذه المشاعر”.





وأكملت: “شاركت ليلى بطولة أحد الأفلام وجلسنا سويًا أثناء الراحة في الاستوديو، فقالت لي إنها أصبحت تعرفني جيدًا كما تعرف الفيشاوي، وسألتني كيف صمدت كل هذه الفترة معه وأنني أستحق تمثال في ميدان التحرير”.

واستطردت: “ليلى قالت لي إن الفيشاوي دمه خفيف ولكن التعامل معه صعب لأنه شقي ويحب النساء”، لافتة إلى تفاصيل لقائهما في عزاء الفنان الراحل، مؤكدة: “أخذت ليلى في حضني وقلت لها: حبيبنا راح”.