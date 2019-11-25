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صنعاء - ياسمين الخيامي - سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودية ..وعند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة التي صدمت الجميع "لن تصدق ماذا كان يفعل زوجها "شاهد"

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كانت هذه تفاصيل خبر سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودية ..وعند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة التي صدمت الجميع "لن تصدق ماذا كان يفعل زوجها "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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