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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيصل القاسم..يباغت الجميع بنشر صورة فاضحة لزعيم عربي يصف نفسه بأنه اقوى رجل ويكشف تعرضه لإهانة بالغة مرغت انفه بالتراب ومسحت بكرامته البلاط (صورة)

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