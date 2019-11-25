شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية تفاجي الجميع وتحسم الجدل قبل قليل .. بشأن رفع الحظر عن استيراد الخمور وبيعها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - حسم رئيس هيئة السياحة في السعودية، أحمد الخطيب الجدل بشأن نية المملكة السماح باستيراد المشروبات الكحولية ورفع الحظر عن تداولها على أراضيها.

وقال الخطيب: إن المملكة "ستواصل الإصلاحات"، ولكنه "لا يرى أن حظر الكحول سيخضع للتغيير في إطار الجهود المبذولة لجذب السياح".

جديد الخليج 365:

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ونفى الخطيب في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ" نقلها موقع "أخبار 24" المحلي "تخفيف الحظر على استهلاك الكحول" في المملكة.

وأضاف : "لا أرى ذلك يحدث. عندما نروج السياحة لدينا، فإننا نروج التاريخ والتراث والثقافة، وأعتقد أن لدينا ما يكفي من العروض لضيوفنا".

ولدى سؤاله عن موضوع إغلاق المحلات وقت الصلاة قال المسؤول السعودي : "أعتقد أن الموضوع لا يمثل عقبة أمام الناس للحضور والتسوق في مركز تجاري أو في الخارج، ولكن بالتأكيد، نحن نقيّم رحلة السائح ونتلقى تعليقات قيمة للغاية من سياحنا وزوارنا".

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد نقلت في وقت سابق أن مسؤولين تنفيذيين سعوديين، أبلغوا زوارًا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع العام المقبل.

وذكرت الوكالة نقلًا عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.